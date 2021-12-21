В Париже силовики задержали психически больного мужчину, взявшего в заложники двух женщин

Сотрудники полиции задержали психически больного мужчину, который более 12 часов удерживал в заложниках двух женщин в Париже, сообщил в Twitter глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

«Человек, взявший заложников, задержан. Пострадавших нет», — написал он.

Злоумышленника доставили в участок для дальнейших разбирательств. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее местный житель, вооруженный холодным оружием, захватил магазин и двух женщин в 12-м округе Парижа. Мужчина хотел привлечь к себе внимание и требовал встречи с министром юстиции Эриком Дюпоном-Моретти. Известно, что преступник страдает психическим расстройством.