Меган Маркл и принц Гарри собираются исполнить мечту своего сына о младшем брате

Герцог и герцогиня Сассекские задумались о рождении третьего ребенка, чтобы исполнить желание своего сына о младшем брате.

Вскоре после того, как принц Гарри и его супруга Меган Маркл родили первенца Арчи в мае 2019 года, новоиспеченный отец публично пообещал, что у них не будет большой семьи. Причиной он назвал стремление сохранить окружающую среду.

«Максимум двое!» — пообещал принц защитнику природы доктору Джейн Гудолл во время интервью для британского Vogue.

Однако теперь издание New Idea, ссылаясь на источники, близкие к герцогам Сассекским, передает, что супруги передумали и рассматривают возможность рождения третьего ребенка. Собеседник СМИ сообщил, что принц Гарри и Меган Маркл много размышляли об этом и пришли к выводу, что могут внести более позитивный вклад в мир, вырастив умных, информированных детей, а положительный эффект от этого будет перевешивать риски для климата.

Источники также рассказали, что в настоящее время герцоги Сассекские наслаждаются родительством больше, чем могли себе представить. Маркл очень нравится наблюдать за мужем, оказавшимся хорошим отцом. С тех пор как появилась Лилибет Маунтбеттен-Виндзор, семимесячная дочь супругов, двухлетний Арчи начал просить о младшем брате, а любящие родители не могут ему отказать.