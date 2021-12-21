СК РФ сделал предупреждение властям Петербурга из-за плохой уборки снега и сосулек с крыш

В Следственном комитете России (СК РФ) обратились к россиянам с просьбой держаться на расстоянии от зданий, если с их крыш свисают снег или сосульки. Также следователи напомнили об уголовной ответственности для чиновников, из-за халатности которых куски наледи калечат людей.

Отдельное внимание в ведомстве Александра Бастрыкина уделили Петербургу, где с начала декабря в центральных районах жертвами халатности коммунальщиков и попустительства чиновников Смольного стали по меньшей мере пять человек.

Так, 13 декабря на оживленной улице набережной реки Мойки глыба льда обрушилась на 34-летнюю женщину. В тяжелом состоянии с переломом основания черепа и ушибом мозга ее доставили в Мариинскую больницу.

Появилось видео падения льдины на голову прохожей в Петербурге. Это случилось возле дома №73 на набережной реки Мойки.



Пострадавшая сразу потеряла сознание, ее отвезли в больницу. Там она впала в кому, а сейчас женщина в реанимации. pic.twitter.com/yvdlNz7dN9 — Dmitry (@Dmitry61617506) December 19, 2021

Туда же спустя несколько часов госпитализировали 60-летнего мужчину, но уже с 3-й Советской улицы. В результате падения огромной сосульки у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, скальпированную рану лба и компрессионный переломом шейного и грудного отделов позвоночника. В следственном комитете Санкт-Петербурга по факту обоих происшествий возбудили уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Еще один несчастный случай произошел утром 14 декабря на Большом проспекте Петроградской стороны. Там льдина обрушилась на тротуар и травмировала плечо 10-летнему мальчику. Этот инцидент вызвал в социальных сетях шквал негативных комментариев в адрес Смольного. Кое-кто из горожан даже предложил, чтобы лечение ребенку оплатил лично губернатор Александр Беглов.

Невские Новости /

Спустя сутки в Мариинскую больницу поступили еще двое пострадавших. Сосулька пробила голову сначала 32-летней женщине на знаменитой ресторанной улице Рубинштейна, а затем мужчине того же возраста у одного из домов по Большому проспекту. По данным фактам следователи ведут процессуальную проверку и поиск виновных.

О катастрофе в сфере петербургского ЖКХ трубят уже не только соцсети и СМИ, но и звезды. Так, 91-летний актер Иван Краско даже обратился за помощью к президенту Владимиру Путину. Он пожаловался, что из-за плохой уборки улиц в Северной столице не может самостоятельно дойти даже до магазина. Позже свое негодование в Instagram выразил певец Александр Розенбаум.

«Нехорошо выносить "сор из избы". Но еще страшнее созерцать это, передвигаться по этому и молчать. Мне интересно, когда, так называемое, градоначальство, хоть чуть-чуть подумает о людях, которые вынуждены в этом "беспределе" существовать?» – написал народный артист России.

Позднее к критике петербургских властей присоединился рок-музыкант, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук. Он охарактеризовал зиму в городе на Неве одним словом — трагедия. А также рассказал, что сорвавшаяся с кровли дома сосулька разбила стекло его машины.