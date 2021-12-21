Терапевт Асанов посоветовал остерегаться карамелек, мармелада и драже

Карамельки, мармелад и драже относятся к наиболее опасным видам сладостей, поэтому их следует остерегаться. Об этом заявил врач-терапевт Тимур Асанов.

По словам специалиста, безопасной нормой потребления сахара для взрослого человека является около 40-75 граммов, что примерно равняется четырем шоколадным конфетам. Однако стоит учитывать, что сахар содержится не только в сладком, но и в других продуктах питания.

«Самыми опасными сладостями можно считать карамельки, ведь это, по сути, один сахар. Также стоит остерегаться мармеладок, драже и других сладостей яркого цвета с обилием красителей», — объяснил Асанов в интервью «Радио 1».

Медик отметил, что такие конфеты представляют опасность из-за обилия сахара и красителей, а также могут вызвать аллергическую реакцию и высыпания как у взрослых, так и у детей. В качестве альтернативы таким сладостям лучше выбирать те, что сделаны на основе сухофруктов и орехов.

Россияне тем временем стали чаще заказывать доставку сладкой продукции. С января по сентябрь количество заказов на кондитерские изделия выросло в разы в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, передает телеканал «360».