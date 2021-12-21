Покусавший охрану Байдена пес будет жить у друзей семьи президента США

Овчарка по кличке Мейджор, которая покусала охрану президента США Джо Байдена и не смогла привыкнуть к жизни в Белом доме, поселится у друзей семьи, рассказал официальный представитель первой леди страны Джилл Майкл ЛаРоса.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что овчарка проходит курс дрессировки и проводит время в знакомой обстановке в штате Делавер. Издание The Hill цитирует заявление официального представителя Джилл Байден.

«После консультаций с дрессировщиками, специалистами по поведению животных и ветеринарами, семья президента решила последовать рекомендации всех экспертов о том, что безопаснее всего для Мейджора будет жить в более спокойной обстановке с друзьями семьи», — подчеркнул ЛаРоса.

Ранее СМИ обнародовали электронные письма сотрудников президентской охраны. В них говорится, что Мейджор кусал людей практически каждый день. Внимание медиа также привлек факт, что Белый дом сообщал лишь о двух таких «незначительных» инцидентах, тогда как согласно опубликованной переписке, их было значительно больше.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер ранее сообщила о намерении Байдена переизбираться на второй президентский срок. Выборы главы США пройдут в 2024 году, передает телеканал «360».