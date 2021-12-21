Иммунолог Крючков заявил, что молодежь способна перенести «Омикрон» без тяжелых последствий

Молодые люди, не имеющие хронических заболеваний, способны намного легче переносить омикрон-штамм коронавирусной инфекции, заявил иммунолог Николай Крючков.

Медицинский специалист отметил, что у молодежи более активный иммунитет, чем у зрелых и пожилых людей. Также наличие дополнительных болезней снижает устойчивость организма к стрессу и осложняет течение инфекции.

«Когда молодые болеют любыми линиями коронавируса, в том числе и подростки, они переносят все значительно легче, чем взрослые с тяжелыми хроническими заболеваниями либо пожилые люди. И летальность на порядок меньше», — пояснил Крючков в беседе с «Москвой 24».

Вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил, что делать выводы о новом штамме коронавируса «Омикрон» и его летальности пока рано. Нужно дождаться, пока пройдет три недели, передает телеканал «360».