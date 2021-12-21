24 канал: депутат Рады Ясько указала на эпизоды потери памяти у Саакашвили

Бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили иногда теряет память. Об этом рассказала депутат Рады Елизавета Ясько после посещения военного госпиталя, находящегося в городе восточной Грузии.

По словам девушки, из-за того, что грузинский политик подвергался «насилию и пыткам» в глданской тюрьме, на данный момент у него наблюдаются проблемы со здоровьем. Ясько подчеркнула, что в таком состоянии Саакашвили нельзя переводить в места лишения свободы. Таким мнением она поделилась в ходе разговора с изданием «Телеканал новин 24».

«Посттравматический синдром, который есть у Михаила Саакашвили, влияет как на физическое, так и ментальное здоровье», — рассказала о здоровье бывшего президента Грузии депутат Рады.

Ранее сообщалось, что грузинский экс-лидер Михаил Саакашвили нуждается в комплексной психологической коррекции. Соответствующее заявление сделала руководитель негосударственного медицинского центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани, пишет телеканал «360».