МИД КНР положительно оценил выдвинутые Россией предложения по гарантиям безопасности

Высказанные российской стороны в адрес США и НАТО предложения по гарантиям безопасности способствуют развитию диалога, заявили в МИД КНР.

По мнению китайских дипломатов, высказанные Москвой тезисы в случае их практического применения смогут улучшить доверие между сторонами, что в текущий реалиях очень актуально.

«Китай считает, что в нынешней обстановке российские предложения соответствуют... повышению взаимного доверия между странами, снижают риск конфликтов, отстаивают глобальную и региональную стратегическую стабильность», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Москва предоставила США и НАТО проект по гарантиям безопасности. В документе есть положение о нерасширении Альянса на восток. Речь идет, в том числе об Украине, пишет телеканал «360».