ВОЗ не исключает, что «Омикрон» поможет победить пандемию COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила вероятность победы «Омикрона» над пандемией коронавирусной инфекции.

Представитель организации в России Мелита Вуйнович заявила, что такой расклад событий возможен. Однако пока об этом говорить рано, так как нет достаточного количества пациентов с этой мутацией.

«Надо подождать не менее недели-полутора, чтобы мы могли точно сказать», — отметила она в эфире телеканала «Россия-24».

Вуйнович добавила, что даже если получится победить пандемию, коронавирус не исчезнет совсем. Он перейдет в эндемическую стадию, как грипп, что поможет снизить число заболевших.

Также в ВОЗ подтвердили более интенсивную передачу «Омикрона». Эксперты во время брифинга в Женеве указали на возможность повторного заражения новым штаммом после вакцинации, передает телеканал «360».