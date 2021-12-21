Следствие и судебное разбирательство по делу крушения малайзийского авиалайнера рейса MH17 над Украиной является скоординированной военной операцией Запада против Российской Федерации, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Соответствующим заявлением он поделился в беседе с корреспондентом «Рамблера». Таким образом он раскритиковал судебный процесс, в рамках которого представленные российской стороной данные не принимаются во внимание. Леонкова возмутил тот факт, что голландский суд отказывается признавать неспособность ЗРК «Бук», вокруг которого строится обвинение, самостоятельно поражать объект без получения информации от станции обнаружения целей. Однако Нидерланды не подтвердили присутствие таковой на территории ДНР.

Помимо этого, политолога также поразил анализ поражающих элементов, который в следствии отказались приобщить к делу. Уточняется, что по данным специалистов концерна «Алмаз-Антей», «начинка» ракет ЗРК «Бук», стоявших на вооружении российской армии, отличается от той, что прошила фюзеляж MH17.

«Все эти данные были предоставлены, была предоставлена часть переговоров. Все эти доказательства голландской стороной не воспринимаются за доказательства. Они придерживаются той версии, которую озвучили США буквально через несколько часов после того, как Boeing был сбит», — подчеркнул Леонков.

По его словам, расследование по делу MH17 является скоординированной операцией против России и Донбасса со стороны Запада.

Ранее председательствующий судья Хендрик Стинхейс рассказал, что суд отклонил запрос защиты по делу крушения самолета. Сторона призвала рассмотреть все материалы, касающиеся свидетеля, который заявил о том, что самолет не мог быть сбит ЗРК «Бук».