Презентация книги «Школьное питание. Вчера, сегодня, завтра!» пройдет в медиацентре «Патриот»

Презентация книги «Школьное питание. Вчера, сегодня, завтра!» за авторством экс-главы Управления социального питания (УСП) Санкт-Петербурга Алексея Барабанщикова пройдет в медиацентре «Патриот».

Эксперты Агентства стратегических инициатив (АСИ) ранее представили проект по улучшению системы школьного питания. Программа охватывает весь процесс организации, начиная с выращивания продуктов. Это позволит предотвратить ситуации, когда выигравшая конкурс компания является посредником другого поставщика.

Инициатива АСИ по замене традиционных комбинатов соцпитания перекликается с предложением Барабанщикова, которое он высказывает в книге «Школьное питание. Вчера, сегодня, завтра!». Также в рамках брифинга специалисты обсудят объем рынка и проблемы организации соцпитания в Петербурге, которые требуют незамедлительного решения. Мероприятие состоится в медиацентре «Патриот», 21 декабря, в 15:00, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).