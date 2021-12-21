Подлодка «Петропавловск-Камчатский» провела успешный пуск ракеты «Калибр» из Японского моря

Дизель-электрическая подлодка «Петропавловск-Камчатский» осуществила успешный пуск крылатой ракеты «Калибр» из акватории Японского моря. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота РФ (ТОФ).

Представители ТОФ отметили, что снаряд уничтожил береговую мишень, расположенную за тысячу километров на полигоне Сюркум.

«Новейшая дизельная подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" в акватории Японского моря произвела пуск крылатой ракеты комплекса "Калибр" по наземной цели из подводного положения», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы флота, по плану боевых учений экипаж субмарины провел ракетные стрельбы высокоточным оружием. Перед пуском «Калибра» военные осуществили тактический маневр скрытного выхода в район выполнения задач.

Корабли, самолеты и беспилотники Тихоокеанского флота обеспечивали безопасность проведения тренировочных стрельб.