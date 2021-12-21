Специалист по разоружению Соков: Россия и США столкнутся с острым кризисом в 2022 году

Отношения между Москвой и Вашингтоном весной 2022 года станут еще хуже. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Венского центра по разоружению и нераспространению Николай Соков.

По словам эксперта, обстановка в европейских странах накаляется. Он подчеркнул, что столкновение между Россией и США возникнет только в случае достижения «последней черты». Об этом Соков рассказал в ходе беседы с изданием «Лента.ру».

«Но, если ничего радикального не произойдет, то весной будет новый, еще более острый кризис», — высказал свою точку зрения ведущий научный сотрудник Венского центра по разоружению и нераспространению.

Ранее сообщалось, что разговоры Соединенных Штатов о «повышении ставок» Москвой в свете публикации инициатив по гарантиям безопасности в Европе свидетельствуют о нежелании Вашингтона и Североатлантического альянса вести необходимую работу в этой области. Таким мнением поделился заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков, пишет телеканал «360».