Возможной причиной аварии с участием губернатора Кузбасса назвали гололедицу

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев стал участником массового ДТП. Авария случилась в Прокопьевском районе на трассе Кемерово — Новокузнецк утром 21 декабря.

По словам очевидцев, столкнулись пять автомобилей. Согласно имеющейся информации, пострадавшие в ДТП получают медицинскую помощь. Глава региона не пострадал.

Сообщается, что возможной причиной аварии стала гололедица на трассе.

Ранее стало известно, что губернатор Кузбасса Сергей Цивилев направлялся в Прокопьевск на встречу с семьями погибших на шахте «Листвяжная».