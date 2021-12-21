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Возможной причиной аварии с участием губернатора Кузбасса назвали гололедицу

Происшествия
Возможной причиной аварии с участием губернатора Кузбасса назвали гололедицу

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев стал участником массового ДТП. Авария случилась в Прокопьевском районе на трассе Кемерово — Новокузнецк утром 21 декабря.

По словам очевидцев, столкнулись пять автомобилей. Согласно имеющейся информации, пострадавшие в ДТП получают медицинскую помощь. Глава региона не пострадал.

Сообщается, что возможной причиной аварии стала гололедица на трассе.

Ранее стало известно, что губернатор Кузбасса Сергей Цивилев направлялся в Прокопьевск на встречу с семьями погибших на шахте «Листвяжная».

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