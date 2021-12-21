Смольный оставил без внимания тысячи публикаций в СМИ об уборке снега в Петербурге

Снегоуборочная кампания в Санкт-Петербурге все еще оставляет желать лучшего. Тем временем тысячи публикаций российских СМИ упорно игнорируются Смольным.

Власти Петербурга оставляют без внимания и тот факт, что некачественная уборка снега приводит не просто к парализации города, но даже и к тяжелым травмам жителей Северной столицы, которые сами неоднократно обращались с жалобами на отсутствие снегоуборочной техники. При этом публикации о снежном коллапсе присутствовали во многих СМИ, а общее количество материалов перевалило за тысячу, сообщает Федеральное агентство новостей.

Однако пока что все действия администрации губернатора Александра Беглова заканчивались на обещаниях привести город в порядок. Лидером по количеству жалоб стал Фрунзенский район. Его жители оставили порядка 2000 обращений. Не лучше ситуация и в Московском, Невском, Пушкинских районах. Доходит до того, что возбуждаются уголовные дела. Беглов же утверждает, что коммунальщики выполняют свою работу хорошо.