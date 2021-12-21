Салливан заявил о готовности США участвовать в Совете Россия-НАТО

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил помощнику главы РФ Юрию Ушакову, что Вашингтон выразил готовность участвовать в дипломатической работе Совета Россия-НАТО. Об это сообщила пресс-служба Белого дома.

Салливан подтвердил, что диалог двух стран должен быть основан на взаимности в координации с европейскими партнерами. Кроме того, по его словам, необходимо учитывать озабоченность Соединенных Штатов по поводу действий России.

«Он также отметил, что существенный прогресс может произойти только в атмосфере деэскалации, а не эскалации», — отмечается в сообщении.

Ушаков и Салливан также обсудили вопрос деэскалации обстановки на Украине. Киев и западные страны в последнее время обеспокоены якобы усилением «агрессивных действий» со стороны РФ у границ Украины. Москва не раз опровергала эти обвинения, поскольку считает, что они прикрываются «агрессией», чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.