Белый дом: Госдеп США обновил рекомендацию воздержаться от поездок на Украину

Госдеп США обновил рекомендацию американцам воздержаться от поездок на Украину из-за COVID-19, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

В прежней редакции Госдеп США порекомендовал гражданам «воздержаться от поездок на Украину из-за COVID-19». Позже ведомство добавило в нее совет «пересмотреть поездки» в связи с ситуацией на украинской границе.

«Из-за COVID-19 рекомендация в отношении отказа от поездок на Украину действовала раньше, и она остается, госдепартамент обновил ее с упоминанием наращивания российских военных сил на границе с Украиной лишь с тем чтобы дать дополнительную информацию», — сообщила на регулярном брифинге Псаки.

Представитель Белого дома назвала обновленную рекомендацию попыткой «дать эту информацию напрямую» и свидетельством прозрачности.

Украина и страны Запада заявляют о якобы усилении российских «агрессивных действий» вблизи украинских границ. Однако Москва отвергает эти обвинения. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска на собственной территории по своему усмотрению. Это никому не угрожает и не должно никого волновать, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.