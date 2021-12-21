Коротченко рассказал, чем Россия ответит НАТО, если не получит гарантий безопасности

Если Соединенные Штаты Америки и НАТО в ответ на требование России не предоставят ей письменных гарантий безопасности, она в ответ сможет создать контругрозы в самых чувствительных для них местах.

Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Москва создаст контругрозы, если страны НАТО не примут российские предложения и – соответственно – их территория и объекты будут представлять опасность для нашей национальной безопасности», — объяснил эксперт.

В частности, по его словам, Москва в ответ на угрозу со стороны стран НАТО может в рамках заключенных с Минском двусторонних союзных обязательств может разместить на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие и средства его доставки.

«Как вариант – дислоцировать в Белоруссии ракетную бригаду с оперативно-тактическими комплексами «Искандер», оснащенными ядерными зарядами. Эти-то ракеты и будут наведены на объекты на территории стран НАТО, представляющие для нас угрозу», — объяснил свою мысль Игорь Коротченко.

Также, добавил эксперт, если в России увидят, что НАТО обустраивает военную инфраструктуру на территории Украины, Москва может пойти на создание общего пространства безопасности с Луганской и Донецкой народными республиками.

pixabay.com / pixabay.com

Напомним, российское Министерство иностранных дел предупредило США и НАТО, что, если они Запад откажется вести с РФ диалог по безопасности, со стороны России может последовать «военный ответ».