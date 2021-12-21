Экс-генпрокурор Украины Луценко объяснил план Зеленского с «побегом» Порошенко

Ситуацию с подозрением в госизмене экс-президента Украины Петра Порошенко власти Украины могут использовать для конфискации его активов, считает экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

У президента Украины Владимира Зеленского был план. Он заключался в том, чтобы во время отъезда Порошенко попытаться «вручить» ему повестку и отметить его отсутствие как «побег».

«Теперь, когда он вернется его встретят в аэропорту автоматчики, потому что он якобы будет в украинском розыске. Автоматчики завезут его в СИЗО и все это только для новогодней картинки», — рассказал Луценко по данным телеканала «Украина24».

Текущая власть опасается не только самого Порошенко, но и его партию «Европейская солидарность». Однако перекрыть финансирование недостаточно, чтобы политсила перестала существовать. «Евросолидарность» – партия идеологически мотивированных людей, которые и без финансирования организационной деятельности будут поддерживать курс Петра Порошенко, заключил бывший генпрокурор.