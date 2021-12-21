Пушков напомнил о двух расширениях НАТО на восток во время контактов с Россией

Контакты лучше, чем их отсутствие, однако они сами по себе ни к чему Вашингтон не обязывают. Соответствующее заявление сделал российский сенатор Алексей Пушков.

Член Совета Федерации таким образом прокомментировал в своем Telegram-канале слова помощника главы американского государства по национальной безопасности Джейка Салливана. Пушков подчеркнул, что во время интенсивных контактов между Москвой и ведущими государствами Альянса и произошли два расширения НАТО на восток. Речь идет о середине 1990-х годов и начале 2000-х.

Салливан заявил, что Белый дом готов принять участие в дипломатической работе через двустороннее взаимодействие, Совет Россия-НАТО и ОБСЕ. Пушков подчеркнул, что Совет не работает, а миссия России при Альянсе закрыта. По словам сенатора, отношения между Москвой и НАТО заморожены.