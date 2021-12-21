Москва перенесет принятие новых санкций в отношении Вашингтона на следующий год

Принятие закона о введении новых санкционных пакетов в отношении Вашингтона в Госдуме РФ перенесут на следующий год. Причиной этого являются принятые США антироссийские ограничения, заявили в нижней палате парламента России.

Госдума примет закон «О внесении изменения в закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств» в следующем году, передает издание «Известия». Документ, который разработали власти, должен запретить банкам направлять зарубежным органам сведения о клиентах и их операциях.

Причина задержки рассмотрения законопроекта, который внесли в Госдуму еще в июне, могли послужить новые санкционные пакеты в отношении Москвы, полагают в профильном комитете парламента. Его должны принять в 2022 году. В Минфин отметили, что документ еще дорабатывается.