Госдеп: предложения России по безопасности не ослабили опасения США

Предложения Москвы по гарантиям безопасности не успокоили США. Москва рассказала, что волнует ее, но у Вашингтона есть свои поводы для беспокойства, подчеркнул представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Любая дипломатия строится на принципе взаимности. Поэтому Кремлю необходимо отвечать на американские опасения по поводу российской деятельности, отметил Прайс.

«Мы пока что не видели ничего, что развеяло бы нашу обеспокоенность», — сказал он на брифинге.

Несколько дней назад МИД представил проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности и соглашений об обеспечении безопасности России и стран-членов НАТО. Согласно ему, Североатлантический альянс отказывается от расширения на восток, включая Украину, а также от военной деятельности НАТО в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии. В НАТО пообещали рассмотреть документ, но при этом учесть и мнение Киева по этому вопросу.