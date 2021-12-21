ДТП с двумя иномарками перекрыло движение на Большой Конюшенной в Петербурге

Авария на Большой Конюшенной в Санкт-Петербурге произошла в понедельник, 20 декабря. Два автомобиля полностью перекрыли движение на улице.

Очевидцы происшествия сообщают в социальной сети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб», что объезд места ДТП производится по тротуару. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что увеличилось количество ДТП на дорогах Санкт-Петербурга из-за гололедицы. Жители Северной столицы массово жалуются на недобросовестную работу администрации города во главе с Александром Бегловым. Смольный в очередной раз оказался не готовым к ликвидации последствий непогоды.