Презентация 3D-макетов «Горской» и ТПУ прошла в Петербурге

Петербуржцам наглядно продемонстрировали реновацию территории бывшей промзоны «Горская» и проект транспортно-пересадочных узлов во время специальной презентации с крупнейшим в России 3D-макетом города.

Руководитель студии-подрядчика признался, что макет был построен в сжатые сроки — примерно за месяц. Однако это не помешало визуализаторам и другим сотрудникам создать Петербург в миниатюре.

«Был разработан интересный концепт. Без лишней скромности решили сделать весь город на большом интерактивном макете из девяти телевизоров. Мы создали самый большой интерактивный макет в стране», — поделился генеральный директор «Студии АМАДЕО» Петр Харин.

Компания также предоставила зрителю всю информацию по проектам — генплан, архитектурные решения, которые можно увидеть на макете, и информацию по общим характеристикам. Зрители могли при помощи пульта узнать, как выглядит территория сейчас, что будут из себя представлять новые кварталы, а также подсветить интересующие районы.