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Путин наградил Розенбаума орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Общество
Путин наградил Розенбаума орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Президент России Владимир Путин наградил певца и композитора Александра Розенбаума орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Актрисы Марина Неелова и Нина Гуляева, а также режиссер Всеволод Шиловский также получили от президента орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. Указ главы российского государства о награждении был размещен на официальном сайте правовой информации. В указе сказано, что Розенбаума наградили за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Александр Розенбаум недавно признался, что качество уборки улиц в Санкт-Петербурге можно назвать беспределом. По словам певца, выносить сор из избы плохо, однако эту тему еще страшнее замалчивать. Многие жители Северной столицы жалуются на администрацию Александра Беглова за сугробы, сосульки и наледь на улицах. Однако Смольный игнорирует справедливые замечания петербуржцев.

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