Sohu: новый канцлер ФРГ может лишиться поста из-за выпадов против РФ

Едва вступивший в должность федерального канцлера Германии Олаф Шольц может покинуть этот пост из-за ухудшения взаимоотношений между Берлином и Москвой, а также из-за разногласий между канцлером и правительством ФРГ.

Об этом рассуждают аналитики китайского издания Sohu. Перевод материала на русский язык приводит информационное агентство «ПолитРоссия».

Несмотря на то, что новое немецкое правительство совсем недавно приняло на себя руководство страной, в коалиции уже проявились глубокие разногласия, которые главным образом касаются позиции Берлина по отношению к Москве и к газопроводу «Северный поток – 2».

Новый кабинет министров, составленный из представителей трех партий, делает резкие заявления, нагнетая обстановку вокруг газопровода, и делает это в основном не федеральный канцлер, а министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая на днях заявила, что «Северный поток – 2» якобы позволит России шантажировать Европу.

«В настоящее время немецкую сторону по большей части представляет не канцлер Олаф Шольц, а министр иностранных дел Анналена Бербок, которая агрессивнее остальных нацелена на Россию. Бербок решительно заявила, что проект "СП–2" не может быть одобрен, а затем МИД ФРГ выслал двух российских дипломатов», – пишут китайские авторы.

Но в России, отмечают авторы материала, отлично видят, кто именно является главным агрессором в новом немецком правительстве. Тем более, что позиция Бербок может не совпадать с мнением канцлера, и Олаф Шольц, возможно, не смотрит на Россию, как на цель для политических атак.

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По их словам, Бербок является типичным «ястребом» и очевидно поддерживает Соединенные Штаты Америки. Именно из желания услужить Вашингтону, показать ему свою искренность и выразить свою позицию американцам, глава МИД ФРГ готова нанести удар по своей стране.

Анналену Бербок, похоже, совсем не беспокоит, что, выступая против «Северного потока – 2», она выступает против интересов своей страны, которая вложила миллиарды евро в строительство газопровода. Как отмечают китайские эксперты, действия главы МИД ФРГ в данной ситуации можно сравнить с ударом ножом, который человек нанес сам себе.

Тем более, что из-за агрессивной политики Бербок пострадать может не только газопровод «Северный поток – 2», но и канцлер Германии Олаф Шольц, уверены авторы Sohu.

По их мнению, если Олаф Шольц открыто выступит против антироссийской политики Анналены Бербок, та привлечет поддержку США, чтобы сместить его с должности федерального канцлера.

«Сейчас цель Бербок проста: ей нужно оказать давление на Шольца. Если же канцлер выразит мнение, противоположное позиции главе МИД, тогда начнутся разногласия. В таком случае Бербок может стать еще более радикальной и избавиться от Шольца, заручившись поддержкой США. "Если вы меня не слушаете, я заменю вас тем, кто меня слушает". Этим методом Соединенные Штаты пользуются отменно», — напоминают китайские эксперты.

Федеральное агентство новостей / pixabay.com / analogicus / Capri23auto

Таким образом, заключают они, сейчас перед канцлером ФРГ стоит трудная задача, которая заключается в том, чтобы урегулировать имеющиеся во властных кругах разногласия, не допустив внутри нового правительства раскола или серьезных склок.