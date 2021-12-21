Погребинский: энергетический кризис на Украине ведет к росту протестных настроений

Энергетический кризис оказывает определяющее негативное влияние не только на экономику Украины, но и на социальную сферу страны, делая все более возможным очередной подъем протестных настроений.

Такое мнение в рамках совместного проекта с Telegram-каналом «ЭкономистUA» высказал украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Согласно последним сообщениям о фьючерсных сделках по поставке газа украинским предприятиям на январь 2022 года цена газа превысила 50 тысяч гривен за тысячу кубометров», — сообщает эксперт.

Такая цена, по его словам, является катастрофой для большинства предприятий украинской промышленности, тем более, что и нынешние цены на газ уже и так были неподъемными для местного производства.

Особое внимание политолог обратил на то, что на Украине цены на природный газ с августа 2021 года уже выросли более чем в четыре раза – с 11,9 тысячи гривен за тысячу кубометров до 50 тысяч гривен.

Федеральное агентство новостей /

Сложилась ситуация, когда украинские промышленные предприятия платят за газ втрое-вчетверо дороже большинства производителей в Германии или Австрии, которые платят за газ не по спотовым расценкам, по тарифам, указанным в долгосрочных контрактах.

«Что в таких ценовых условиях можно говорить о конкурентоспособности украинских предприятий?» – задается вопросом Погребинский.

По его словам, украинские ассоциации хлебопекарной отрасли были вынуждены обратиться к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой обеспечить им поставки газа по льготной цене, иначе производство хлеба будет остановлено. По словам производителей, из-за подорожания газа, работа хлебопекарных предприятий становится убыточной и не может быть продолжена.

Также, напоминает Погребинский, на Украине вдвое выросли цены на уголь, а вслед за этим начала дорожать и электроэнергия. Только за ноябрь текущего года цена на электричество для предприятий выросла на 17%.

При этом запас угля на складах украинских ТЭС по состоянию на 17 декабря составил всего 447,4 тысячи тонн, что в 2-3 раза ниже нормы для этого периода отопительного сезона.

Новостное агентство «Харьков». / Леонид Андросов

В условиях энергетического кризиса вслед за подорожанием энергоносителей и электроэнергии неизбежно поднимутся цены и на продукты питания – хлеб и макаронные изделия, молок и молочную продукцию, парниковые овощи, мясо и птицу, говорится в материале политолога. И в конце концов негативное влияние энергетического кризиса сформирует на Украине новый виток инфляции, который в свою очередь усилит протестные настроения в обществе и приведет к риску социальной напряженности.