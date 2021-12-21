Климов: ЕС не имеет никакого отношения к переговорам России и США по безопасности

Москва намерена обсуждать вопрос о гарантиях безопасности напрямую с Вашингтоном в двустороннем порядке, несмотря на желание Евросоюза принять участие в переговорах.

Об этом в комментарии газете «Взгляд» заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Напомним, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, что Евросоюз должен принять участие в переговорах по выработке правовых гарантий безопасности между Российской Федерацией и Североатлантическим военным блоком. Евросоюз, по словам Борреля, должен быть участником всех дискуссий, касающихся европейской безопасности.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он против идеи проведения конференции о сферах влияния с Россией. По его словам, Западу нужно обсудить с Москвой другие вопросы – меры по укреплению доверия, снижению напряженности, обеспечению прозрачности учений и контролю над вооружениями.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

По мнению Андрея Климова, Брюссель всеми силами пытается проявить себя на международной арене, и именно этим объясняется призыв Борреля привлечь Евросоюз к российско-американским переговорам о гарантиях безопасности.

«Но пока ситуация остается такой, какая есть, Москва обращается прежде всего к США – как к реальному руководителю НАТО. И с международно-правовой точки зрения ЕС не имеет никакого отношения к нашим переговорам с Вашингтоном», — добавил сенатор.

По словам Андрея Климова, требование Борреля является, скорее всего, политической уловкой, чтобы в переговорах участвовало как можно больше представителей Европы. Почти все страны Евросоюза являются членами НАТО, и глава дипломатии ЕС хочет, чтобы к переговорам Москвы и Вашингтона присоединились по одному представителю от каждой страны-члена ЕС и от каждой страны-члена НАТО, то есть от ряда стран по два представителя.

Prt Scr youtube.com / Дмитрий Дробницкий / Россия 1

Также ситуацию газете «Взгляд» прокомментировал и политолог-американист Дмитрий Дробницкий, который считает, что и Жозеп Боррель и Йенс Столтенберг в своих выступлениях ориентировались на европейскую аудиторию, так как Брюсселю в преддверии цикла выборов сразу в нескольких странах Европы остро необходимо обозначить свою «жесткую позицию» и продемонстрировать Соединенным Штатам недовольство.

Однако, по мнению Дробницкого, пока судить о том, как Вашингтон ответит на озвученные Москвой предложения по обеспечению взаимной безопасности, и заявления Борреля и Столтенберга не помогут это предсказать.

«Представьте, что головной офис вашей компании ведет переговоры с новым пулом инвесторов – и взаимные требования пока неясны. А вы сидите в региональном офисе и все, что вы можете – закидывать всех меморандумами о важности вашего направления деятельности только для того, чтобы избежать сокращения в рамках оптимизации и реструктуризации», — привел пример политолог.

Именно это, по его словам, сейчас и происходит в европейско-американских отношениях. Но Вашингтон не может совсем проигнорировать требования Брюсселя. А значит США могут оказаться в положении цугцванга, и тогда американцы просто попытаются максимально затянуть с ответом на запросы европейских партнеров, добавил Дробницкий в заключение.