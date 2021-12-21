Шарий: Европа сама лишает себя газа, но продолжает обвинять Россию в шантаже

Европейцы, которые, испытывая острый дефицит газа, обвиняют Россию в «шантаже», напоминают велосипедиста, который сам себе вставляет палки в колеса, а упав, начинает обвинять кого угодно, кроме себя.

Об этом в своем видеоблогер рассказал известный журналист и медиаэксперт Анатолий Шарий, комментируя продолжающийся в Европе энергетический кризис, связанный с дефицитом голубого топлива и его резким подорожанием.

Как сообщил Анатолий Шарий, Еврокомиссия обнародовала проект реформирования газового рынка. Реформы, как говорится в документе, нацелены на создание условий для намеченного к 2050 году перехода на «зеленую энергетику». Руководство ЕС считает, что Европе следует в ближайшие десятилетия полностью отказаться от использования ископаемого топлива в пользу «чистых» источников энергии, в частности, перейдя от сжигания природного газа к сжиганию возобновляемых газов с низким содержанием углерода, таких, как водород.

Данный проект реформирования в числе прочего включает в себя положение об отказе от долгосрочных контрактов на поставку газа и переходе к покупке газа на спотовых (краткосрочных) рынках.

При этом журналист напоминает, что не так давно, российский президент Владимир Путин уже назвал ошибочным курс Евросоюза на сворачивание долгосрочных контрактов, так как эта политика не учитывает специфики рынка.

Как отмечает по этому поводу Анатолий Шарий, Европа, решив отказаться от долгосрочных газовых контрактов с Россией, пока ничего не говорит о том, что предлагается взамен.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

А между тем, агентство Reuters сообщает, что давление в газопроводе «Ямал – Европа» упало в 10 раз. Об этом же сообщают и украинские СМИ, называя происходящее «очередным витком газового шантажа России».

Однако подчеркивает Шарий, нельзя забывать о роли Польши, через которую проходит участок газопровода «Ямал – Европа», при том, что долгосрочный договор «Газпрома» с этой страной на транзит газа истек еще год назад и теперь Варшава предлагает поставщику топлива решать вопрос об объемах прокачки газа на ежедневных аукционах.

Как подчеркивает журналист, именно Польша сама не захотела продлевать договор с «Газпромом» на транзит газа.

А на ежедневных аукционах «Газпром» со своей тороны не стал бронировать предложенные польской стороной 89 миллионов кубометров транзитных мощностей в сутки, снизив объем транзита до 19,28 миллиона кубометров газа.

Европейский спотовый рынок газа немедленно откликнулся на происходящее очередным подорожанием топлива – уже до 1700 долларов за тысячу кубометров.

И в этой ситуации, когда европейские страны сами лишают себя возможности получить от России дополнительные и остро необходимые им в условиях кризиса объемы газа, очень странно звучат обвинения от еврочиновников в том, что Москва якобы использует ситуацию для «шантажа» ЕС.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Комментируя недавние обвинения в адрес РФ со стороны главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, Шарий обратил внимание, что чиновник признает выполнение Россией ее контрактных обязательств перед европейскими потребителями. Однако Боррель ставит в вину России то, что она не поставляет Европе сверхконтрактные объемы газа, называя это «шантажом».

«Строго говоря, Россия выполняет свои обязательства, а не строго говоря, почему они дает так мало газа дают? Так они же выполняют обязательства. Так пусть дают больше! – объясняет Шарий логику Борреля. — И это похоже на шантаж… Знаете, что похоже на шантаж? Когда страну, поставляющую газ, постоянно шантажируют отключением SWIFT (системы международной межбанковской связи)».

Россия, уверен журналист, справилась бы и в случае отключения SWIFT, но тот факт, что ее постоянно этим отключением шантажируют, казалось бы, дает ей право шантажировать в ответ. А раз уж она, строго говоря, полностью выполняет свои контрактные обязательства, и это признает сам Жозеп Боррель, то какие к ней могут быть претензии?

Тем более, напоминает Анатолий Шарий, поставлять Европе сверхконтрактные объемы газа России мешает принятый Евросоюзом третий энергопакет, который Брюссель использовал в качестве санкций против РФ и против ее нового газопровода «Северный поток – 2».

Федеральное агентство новостей /

Согласно условиям третьего энергопакета, один поставщик не может загружать более 50% мощности газопровода, и сам «Газпром» ранее уже подавал заявку на отмену этого положения, так как в данном случае конкуренция просто невозможна.

Таким образом Европа с одной стороны обрезает России возможность поставлять больше газа и радуется тому, как они «прижали» Москву, а с другой стороны Европа же предъявляет России претензии в том, что та не поставляет больше газа.

Тем временем на Украине и в европейских странах из-за зашкаливающих цен на газ один за другим останавливаются различные производства, в том числе и хлебопекарные, напомнил Шарий в заключение.