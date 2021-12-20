Ассоциация ЖКС: Петербург имеет большие проблемы в сфере сбора бытовых отходов

Санкт-Петербург должен использовать успешный опыт других городов в сборе бытовых отходов. Соответствующее заявление сделала председатель Ассоциации жилищно-строительных кооперативов Северной столицы Марина Акимова.

Акимова во время беседы с ФАН сообщила, что сейчас правовая сторона сбора мусора в Северной столице плохо проработана. По словам председателя Ассоциации ЖКС, жители города также осложняют этот вопрос тем, что паркуют собственные автомобили у контейнерных площадок. В результате перевозчик разворачивается и не вывозит отходы. Водителей не останавливают даже специальные объявления, на которых написано, что стоянка на этом месте запрещена, подчеркнула Акимова.

Председатель Ассоциации жилищно-строительных кооперативов также отметила, что правительству Санкт-Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым нужно тщательно проработать сферу раздельного сбора бытовых отходов. По словам Акимов, власти Германии для решения этого вопроса просто поставили отдельные контейнеры для бумаги и для стеклянной посуды.