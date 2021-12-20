Депутат Рады Кузьмин назвал «юридическим трэшом» подозрения в отношении Медведчука

Подозрения в отношении бывшего главы украинского государства Петра Порошенко и главы политсовета фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука являются «политическим трэшом».

Соответствующее заявление сделал депутат Верховной рады Украины Ренат Кузьмин. Порошенко и Медведчука подозревают по делу о приобретении угля из Донбасса. По мнению парламентария, это дело будет прекращено.

Украинские сотрудники правоохранительных органов подозревают бывшего президента в государственной измене. Экс-лидер в данный момент находится в другой стране, однако, по словам главы его партии Александра Турчинова, Порошенко обязательно вернется на Украину.

Кузьмин сообщил, что сама суть предъявленных подозрений является «бредом сумасшедшей сивой кобылы, просто юридическим трэшем». По мнению парламентария, ни один уважающий себя адвокат не станет подписываться под этим.