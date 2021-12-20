Киселев призвал Запад не повторять опыт Карибского кризиса из-за Киева

Москва готова использовать силу, если западные страны перейдут красные линии. Соответствующее заявление сделал генеральный директор МИА «Россия сегодня» и ведущий шоу «Вести недели» на телеканале «Россия-1» Дмитрий Киселев.

Киселев во время беседы с телерадиокомпанией BBC сообщил, что Россия «сто процентов» будет применять силу, чтобы защитить эти красные линии. По словам ведущего программы «Вести недели», для Москвы «это вопрос жизни и смерти».

Глава российского государства Владимир Путин и американский президент Джо Байден 7 декабря провели переговоры в рамках закрытого режима. Лидер США во время беседы сообщил об обеспокоенности вокруг ситуации с Украиной и попросил о дипломатическом урегулировании. Путин при этом заявил, что Киев не выполнил минские договоренности и устроил саботаж соглашений.