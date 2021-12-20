Беглов заявил о «слабом контроле» в вопросе уборки заснеженного Петербурга

Губернатор Северной столицы Александр Беглов признал провал кампании по уборке снега зимой и раскритиковал работу коммунальных служб, заявив о «слабом контроле» в вопросе расчистки завалов.

Градоначальник обвинил сотрудников коммунальных служб и их руководителей в некачественной уборке снега в Петербурге. По его словам, из городского бюджета выделяются большие деньги, поэтому в данном вопросе нельзя допустить «разгильдяйство и безответственность».

«Безусловно, снегопады были сильные. Но интенсивность снегопадов не может служить оправданием для плохой работы. Неукомплектованные штаты дворников и водителей, слабый контроль за подрядными организациями, заключенные, но не действующие договоры на привлечение техники строительных организаций. Все это станет основой для предметного разговора с соответствующими руководителями», — заявил градоначальник в ходе традиционного радиообращения.

По словам губернатора, для городских властей важно, чтобы ничто не испортило новогоднее настроение петербуржцев. При этом горожане почти месяц жалуются на бесконечные пробки из-за неубранных улиц, страх ходить по тротуарам из-за гололеда и на переполненные травмпункты. А про новогоднее настроение в городе и речи не идет, так как власти продолжают игнорировать просьбы петербуржцев, а Северная столица утопает в грязи и снежных завалах.