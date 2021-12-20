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Журналисты Global Times: США используют ситуацию на Украине для оправдания расширения НАТО

Политика
Журналисты Global Times: США используют ситуацию на Украине для оправдания расширения НАТО

Соединенные Штаты используют обострение обстановки на Украине, чтобы оправдать дальнейшее расширение Североатлантического альянса, рассказали журналисты китайской газеты Global Times.

Таким образом они указали, что НАТО с самого начала был враждебно настроен в отношении Советского Союза, а затем Российской Федерации. По словам обозревателей китайского издания, главной целью Альянса является распространение американской гегемонии.

Один из экспертов в статье для газеты отметил, что нагнетание напряженности вокруг украинской территории может спровоцировать ответные меры со стороны России. По его словам, в соответствующих обстоятельствах членам Альянса потребуется помощь Соединенных Штатов, что позволит государству получить лидирующую роль в обеспечении безопасности. Так Global Times раскрыл истинную причину заинтересованности США в ситуации на Украине.

«Вот настоящая игра Вашингтона, но многие небольшие страны не понимают этого, или у них нет другого выбора, кроме как позволять ему использовать себя», — подчеркнул он.

Уточняется, что в последнее время Украина и СМИ Запада постоянно упрекают Российскую Федерацию в подготовке «вторжения» на территорию страны. Москва неоднократно опровергала эти утверждения, отмечая, что никому не угрожает, ни на кого не собирается нападать, а передвижение войск по своей территории не должно никого беспокоить.

#сша #украина #китай