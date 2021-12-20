Зеленский возглавил рейтинг и антирейтинг кандидатов на пост президента Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский занял первую позицию в рейтинге и антирейтинге кандидатов на пост главы государства, свидетельствуют результаты опроса центра SOCIS.

По данным социологического исследования, максимальное число опрошенных (16,7%) заявили о готовности поддержать Зеленского на следующих президентских выборах, пишет телеканал «360». По словам 32,4% избирателей, они ни при каких обстоятельствах голосовать за него бы не стали.

Уточняется, что опрос проводился с 11 по 16 декабря по территории всего государства среди лиц, достигших 18 лет. В общей сложности было опрошено 2 000 респондентов посредством телефонного интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Ранее Зеленский рассказал, что санкции в отношении Российской Федерации необходимо вводить превентивно, а не постфактум. По словам президента Украины, это необходимо осуществлять, чтобы не допустить у Москвы даже мысли об эскалации.