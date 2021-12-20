Более 300 российских старшеклассников стали победителями конкурса «Большая перемена» в 2021 году

Более 2,5 миллиона человек приняли участие во всероссийском конкурсе «Большая перемена» в 2021 году. Наряду со школьниками его участниками стали около 125 тысяч педагогов-наставников.

Отметим, что старт «Большой перемены» 26 марта текущего года поддержал президент России Владимир Путин. Подчеркивается, что конкурс проводился по 12 направлениям, среди которых наука и технологии, искусство и творчество, журналистика и новые медиа, волонтерство, историческая память и другие, передает «Газета.Ru».

Победителями стали 300 учеников 11-х классов и 150 студентов четвертых курсов среднего профессионального образования (СПО). Они получили по одному миллиону рублей на образование. При этом еще 300 учеников 9-10 классов и 150 студентов 2-3 курсов СПО – по 200 тысяч рублей.

По имеющейся информации, 50 лучших образовательных организаций получили по два миллиона рублей на развитие образовательной среды. Педагоги-наставники, помогавшие ученикам 9-11 классов и студентам СПО, получили 150 тысяч рублей.