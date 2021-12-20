Сатановский дал российскому руководству совет, как вести переговоры с НАТО

Руководство НАТО никогда не собиралось и не собирается сейчас всерьез обсуждать с Россией вопросы обеспечения взаимной безопасности, и Москву это удивлять не должно.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал известный российский политолог Евгений Сатановский, комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что проведение конференции по сферам влияния стало бы для Альянса «шагом назад и движением в неверном направлении».

Как отметил политолог, Столтенберг является искушенным в политике человеком, который приложил массу усилий к тому, чтобы отношения Североатлантического военного блока с Россией стали именно такими, какими они сейчас и являются. Поэтому представители Запада не станут никому давать никаких письменных гарантий, хотя они и считают полезным обсуждать «меры по укреплению доверия, контролю над вооружениями, снижению напряженности и повышению прозрачности учений».

«Порадовал НАТОвец! Переводя сказанное на русский язык, коль скоро НАТО заехал на традиционную с точки зрения обеспечения безопасности России территорию, вопреки всем уверениям, которые давались Горбачеву и Ельцину, так не отъезжать же альянсу к исходным границам своей дислокации», — объяснил Сатановский.

flickr.com / NATO

При этом эксперт считает, что Альянс готов продолжать толочь воду в ступе и морочить голову наивным российским руководителям, рассказывая им сказки и попутно шпионя, где только можно. Ведь, по мнению НАТО, «туземцы должны быть благодарны белым людям за их милость».

«Нет, ну, в принципе, было ожидаемо и тут ни изумляться, ни расстраиваться не стоит. Было бы очень странно, если после 30 лет успешного надувания собственных щек и российского политического руководства кто-то на Западе внезапно прозрел, устыдился того, что они в НАТО наворотили, осознал, что дальше будет и нашел в себе силы свернуть с накатанных рельсов», — отмечает политолог.

А российскому руководству, по его словам, в этой ситуации можно дать лишь одну рекомендацию: переговоры с Западом надо вести с позиции силы, сначала нанеся максимальный урон, например, как во время Второй Мировой войны.

«Как показала Сирия, кто не хочет говорить с Лавровым, тот вынужден будет говорить с Шойгу. Очень простая, четкая и эффективная позиция. Столтенбергу она наверняка понравится», — заключает Сатановский.

instagram.com / @evgeniisatanovskii

Напомним, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва продемонстрировала ответственный подход, опубликовав в конце прошлой недели свои предложения США и НАТО по обеспечению безопасности и гарантиям. А теперь, добавил дипломат, мяч на стороне Запада.