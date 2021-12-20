Норкин завершил эфир о кляузах в полицию анекдотом про Винни-Пуха

Известный российский телеведущий Андрей Норкин рассказал остроумный анекдот, заставив зрителей ток-шоу «Место встречи» громко смеяться.

Речь в эфире шла о возможностях россиян докладывать о поступках других людей в полицию и другие ведомства. Во время программы эксперты и гости студии высказывали свое мнение о системе доносов, обсудили плюсы и минусы такого поведения.

Обсуждение, как всегда, было бурным, поэтому Норкину пришлось утихомиривать спикеров свежим анекдотом. Шутка телеведущего была посвящена кляузам и оказалась как нельзя кстати.

«Поссорились как-то Винни-Пух с Пятачком. Приходит к себе домой Пятачок, садится за стол, достает бумажку, ручку. Начинает писать: "В налоговую инспекцию. Хорошо живет на свете Винни-Пух"», — завершил эфир телеведущий.

Шутка произвела настоящий фурор, гости ток-шоу от души повеселились и ушли из студии в хорошем расположении духа.

Ранее Норкин рассказал анекдот про еврейского репатрианта, приехавшего в Израиль, и таксиста. Шутка так понравилась гостям «Места встречи», что они долго смеялись.