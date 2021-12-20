«Списали на берег». Почему провалился миллиардный план Сталина по созданию Большого флота

Долгие годы в СССР пытались сконструировать «Большой флот» по поручению вождя народов Иосифа Сталина, однако сих пор неизвестно, почему эта грандиозная программа, рассчитанная на два этапа, так и не была реализована. Историки убеждены, что у советских адмиралов ВМФ не было единого представления о целесообразности проекта, а сам Сталин и вовсе мало что понимал в этой теме.

Как отмечал капитан 1 ранга, кандидат исторических наук Владимир Грибовский, перспективное планирование состава будущего флота советское правительство начало детально обсуждать с весны 1936 года. Упор планировалось сделать на техническое оснащение Балтийского, Тихоокеанского и Черноморского флотов, сообщает портал «Русская семерка».

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По воспоминаниям на тот момент командующего Балтийским флотом Льва Галлера, Сталин собрал всех главнокомандующих и поинтересовался у них, какие боевые корабли сейчас важнее строить. Тогда большинство адмиралов высказалось за производство подлодок. После этого начальник Морских сил РККА Владимир Орлов представил программу развития флота, и в том же 1936 году ее оформили как руководство к действию.

Однако первые же попытки реализовать миллиардный проект вышли комом. Оказалось, что линкоры типа «А» по постройке не укладывались в сметы расходов. Кроме того, в тот период в СССР начались репрессии, напрямую затронувшие рупоров «Большого флота». В июле 1937 года был расстрелян бывший замнаркома обороны Советского Союза по морским силам Владимир Орлов. По программе, рассчитанной на 10 лет, ничего так и не удалось сделать.

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Дальнейшие попытки сдвинуть проект с мертвой точки также не принесли плодов. По словам наркома ВМФ Николая Кузнецова, к весне 1940 года постройку крупных кораблей попросту свернули, поскольку практически весь металл в то время уходил на развитие наземного вооружения. В октябре 1940 года программу пересмотрели, однако речь шла только о производстве подлодок и маломощных надводных кораблей.

После смерти Сталина к «Большому флоту» так и не вернулись. Попытку предпринял главком ВМФ Кузнецов, который в 1954 году пошел с планом преобразования флота к первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву. Однако сталинского главкома быстро «списали на берег».

Успешно претворяться в жизнь долгожданный проект «Большой флот» начал уже после распада Советского Союза. Правда, ограничительные рамки советских судостроительных программ были крайне тесными для российских вооруженных сил, которые уже давно превзошли их по всем параметрам.