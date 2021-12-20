Пьесу с Гитлером и узниками концлагеря сыграли дети из начальной школы в Вашингтоне

Учительница из Вашингтона поставила школьную пьесу по мотивам Холокоста с участием детей третьего класса. Школьники играли Адольфа Гитлера и узников концлагеря.

Одному учащемуся третьего класса досталась роль Адольфа Гитлера в школьной постановке. Другой ребенок сыграл узника концентрационного лагеря, который погибает в газовой камере. Остальные школьники в возрасте 8–9 лет изображали могильщиков и играли в сценах расстрелов, передает The Washington Post. При этом, когда дети поинтересовались, почему жители нацистской Германии так обходились с людьми, педагог позволила себе антисемитские высказывания.

«Потому что евреи испортили Рождество», — заявила учительница.

Женщина попросила детей не рассказывать о спектакле, однако школьники поделились с классным руководителем. В настоящее время в учреждении проходит расследование. Педагога временно отстранили от работы, а дети проходят терапию у школьного психолога.