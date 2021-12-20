Федор Добронравов не будет смотреть премьеру нового сезона «Сватов» со своим участием

Звезда «Сватов» Федор Добронравов, исполнивший в сериале роль Ивана Будько, не сможет посмотреть премьеру нового сезона многосерийной комедии из-за большого объема работы. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.

«У меня столько работы. Пока не знаю, получится или нет посмотреть “Сватов”. Скорее всего, буду смотреть только в новогодние праздники, когда будет побольше свободного времени», — признался Добронравов.

Ранее на YouTube-канале «Россия-1» был опубликован долгожданный трейлер седьмого сезона «Сватов». В коротком видеоролике появились все полюбившиеся зрителям персонажи, которых сыграли Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Людмила Артемьева, Александр Феклистов и другие.

Премьера нового сезона состоится на телеканале «Россия-1» 27 декабря. При этом украинские телезрители смогут его посмотреть уже 20 декабря. Сериал будет транслироваться на русском языке, несмотря на закон о государственном языке, обязывающим дублировать кинопродукцию на украинский.