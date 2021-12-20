Около 80% поступивших в больницы Москвы пациентов с COVID-19 занимались самолечением

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 80% госпитализированных с коронавирусом пациентов не обращались к медработникам, а занимались самолечением.

Глава столицы России отметил, что главная задача системы здравоохранения — выявлять коронавирусную инфекцию на ранних стадиях, чтобы пациенты могли избежать тяжелого течения болезни, а медики не имели такую большую нагрузку.

«Мы стараемся, чтобы до стационаров больных не доводили, чтобы их лечили на амбулаторном уровне, а для этого нужно на ранней стадии выявлять», — заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, основным способом профилактики коронавирусной инфекции является вакцинация. В России данная медицинская процедура проводится бесплатно с помощью отечественных препаратов. Сделать прививку можно в медучреждениях и мобильных пунктах страны.