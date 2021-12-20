Сербское издание «Печат» предрекло проблемы Западу из-за конфронтации с Россией

Западные страны имеют больше проблем при конфронтации с Россией, нежели находясь в дружеских отношениях, отметил сербский колумнист Боян Билбия.

В своей статье для издания «Печат» журналист отметил, что с Россией лучше вести диалог. Сейчас западные страны лишь учатся грамотно взаимодействовать с Москвой, но каждая из сторон начала достигать желаемых результатов.

В пример Билбия привел онлайн-переговоры президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным. Вашингтон похвастался, что «предотвратил военный поход Путина», но на самом деле придумал его сам, чтобы было что «предотвращать». Также журналист поставил Западу ультиматум в общении с Россией.

«Они должны либо разговаривать с Путиным, либо драться. Политика угроз и санкций не приносит абсолютно никаких результатов и только усугубляет экономический и любой другой кризис на Западе», — написал колумнист.

Ранее сообщалось, что США столкнулись с экономическим и миграционным кризисами, стихийными бедствиями, массовыми протестами и деструктивными последствиями продолжающейся пандемии. Кроме того, из-за своей несговорчивости Вашингтон стремительно теряет союзников.