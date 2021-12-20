СК напомнил коммунальщикам, что халтура при очистке крыш заканчивается уголовным делом

Следственный комитет России напомнил гражданам об опасности наледи на крышах. Представители ведомства посоветовали россиянам быть осторожнее, проходя рядом со зданиями, а чиновников призвали быть ответственнее в вопросах уборки крыш и пригрозили им «свиданиями» со следователями в случае негативного исхода.

СК РФ обратил внимание жителей страны на простые правила безопасности — людям посоветовали держаться на расстоянии от зданий, если заметны глыбы на крыше и балконах. Также требуется проводить беседы с детьми и предупреждать об опасности выхода на хрупкий лед водоемов, отметили в ведомстве.

В СК напомнили представителям жилищно-коммунальной сферы, что каждая смерть или травмирование человека из-за подобных случаев проверяется следователями. Далее при наличии оснований и выявления фактов откровенной халтуры при чистке крыш от наледи и снега возбуждаются уголовные дела, говорится в сообщении ведомства.

Подобные ЧП все чаще происходят в Петербурге. На домах продолжают «красоваться» огромные сосульки, которые угрожают жизни и здоровью петербуржцев и гостей города. Однако глава Северной столицы Александр Беглов и коммунальщики игнорируют проблему. Это подтверждается большим количеством жалоб в соцсетях.