Первый канал заказывал медицинскую перевозку для участия Градского в съемках шоу «Голос»

Стали известны подробности последних дней жизни народного артиста России, певца и композитора Александра Градского. По сведениям издания Baza, руководство Первого канала заказывало специальную медицинскую перевозку, чтобы артист продолжал участвовать в съемках шоу «Голос», несмотря на плохое самочувствие.

Градский заразился коронавирусом в конце августа — к тому моменту съемки нового сезона музыкального телепроекта длились три дня. Певец провел в больнице три недели, не переставая при этом работать и придумывать номера для своей команды. Тем не менее, болезнь серьезно ударила по здоровью 72-летнего композитора.

Как вспоминают знакомые Градского, семья уговаривала его отправиться на реабилитацию, а Первый канал — сделать замену на «Голосе». Однако сам артист посчитал это унизительным и настоял на прежнем режиме работы. Кроме того, он заранее получил гонорар и хотел его отработать.

Global Look Press /

Как отметили в издании, Градского привозили на съемочную площадку на коляске, а затем — на специальных носилках. Также в студии дежурила бригада скорой.

Последние съемки с участием народного артиста России состоялись 17 ноября. В тот день состояние Градского сильно ухудшилось, однако певца не отстранили от работы, ссылаясь на его нежелание уходить на больничный. Спустя несколько дней композитора экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт — в ночь на 28 ноября он скончался.

17 декабря ведущий «Голоса» Дмитрий Нагиев объявил, что кресло Градского останется стоять пустым в память о музыканте. Судьбу его команды будут решать исключительно телезрители. Помощь в подготовке номеров участникам окажут дети Градского — Мария и Даниил.