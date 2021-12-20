Представители коренного населения США ежегодно становятся жертвами полицейского произвола. Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), основанный бизнесменом Евгением Пригожиным, изучил статистику.

Наиболее высокой остается вероятность гибели от рук правоохранителей у коренного населения страны. На убийство индейцев, которые составляют 0,9% от общей численности населения Соединенных Штатов, приходится 1,9% всех случаев. Подобных инцидентов много: например, в 2014 году полицейские в Сэндпойнте застрелили 34-летнюю уроженку племени суквамиш, а в 2015-м четыре раза выстрелили в 35-летнего мужчины из племени сиу.

«Несмотря на пугающую статистику, убийства полицией коренных жителей США практически в полном объеме не освещаются основными американскими СМИ. Анализируя статьи о смертях от рук полицейских в период с 1 мая 2014 года по 31 октября 2015 года в десяти крупнейших по тиражу газетах США, можно обнаружить, что из 29 коренных американцев, убитых полицией за этот период, подробно в СМИ рассказали только про один случай», — говорится в материале Фонда борьбы с репрессиями.

Правозащитники Фонда указали на признаки продолжающегося геноцида в отношении коренного населения США, передает Федеральное агентство новостей. В связи с этим организация призывает американские власти пресечь полицейский произвол и официально признать факт истребления индейских народов Северной Америки.