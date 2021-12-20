Газопровод «Северный поток — 2» имеет важное преимущество перед газотранспортной системой (ГТС) Украины, рассказал американский аналитик Энтони Файол.

По данным автора издания The Washington Post, российский газопровод стал серьезной головной болью для нового канцлера ФРГ Олафа Шольца. Сейчас проект полностью готов к эксплуатации и ожидает сертификацию немецких регулирующих органов. Однако Берлин отложил рассмотрение соответствующего вопроса на 2022 год. Помимо этого, аналитик раскрыл хитрый маневр Европы по использованию «СП-2» против России, передает «ПолитРоссия».

«Поскольку российские войска сосредоточиваются у границы с Украиной, Шольц находится под огромным давлением со стороны европейских союзников, которые пытаются использовать трубопровод в качестве дубинки против РФ», — подчеркнул Файол.

Он подчеркнул, что в Германии прекрасно видят лицемерную позицию Соединенных Штатов. Пока американские политики настаивают на блокировке «СП-2», топливные компании страны импортируют огромные объемы российской нефти. Запасы природного газа Великобритании, Голландии и Норвегии практически исчерпаны, в связи с этим Россия является наиболее перспективным поставщиком энергоносителей для ФРГ.

«Северный поток — 2» обладает множеством преимуществ перед украинской ГТС. Последняя очень старая и не отличается экологичностью. «СП-2», напротив, современен, надежен и безопасен с экологической точки зрения, добавил аналитик.

Ранее вице-канцлер Германии и министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что строительство газопровода является геополитической ошибкой. По его словам, все европейские страны, кроме Германии и Австрии, всегда были против него, сообщает телеканал «360».