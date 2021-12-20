Ведущая Скабеева высмеяла оговорку Зеленского в заявлении о санкциях против России

Телеведущая Ольга Скабеева иронично прокомментировала оговорку президента Украины Владимира Зеленского, который перепутал слова «превентивные» и «примитивные» в заявлении о санкциях в отношении России.

По ее словам, глава государства призвал ввести против российской стороны превентивные ограничительные меры. Однако в своем обращении Зеленский назвал их «примитивными». Соответствующее заявление телеведущая сделала в своем Telegram-канале.

«Примитивные-превентивные... Какая разница! Надо больше санкций, чтобы (президент РФ Владимир. — Прим. ред.) Путин не нападал! Л-логика», — высмеяла его Скабеева.

Президент Украины в ходе совместного брифинга с коллегами из Литвы и Польши призвал вводить санкции превентивно, а не постфактум, чтобы не допустить у российского руководства даже мысли об эскалации. Так Зеленский прокомментировал высказывание главы Белоруссии Александра Лукашенко о возможном размещении ядерного оружия на территории его страны в случае нарастающей напряженности в отношениях с НАТО.

Ранее украинский лидер возглавил одновременно рейтинг и антирейтинг избирателей. Об этом стало известно после социологического опроса, проведенного и представленного центром Socis. За него готовы выступить 16,7% всех участников опроса, но 32,4% не проголосуют за Зеленского ни в каком из случаев, сообщает телеканал «360».