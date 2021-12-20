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Депутат Хамзаев считает необходимым введение штрафов для футболистов сборной

Спорт
Депутат Хамзаев считает необходимым введение штрафов для футболистов сборной

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил ввести штрафы для игроков футбольной сборной.

Султан Хамзаев планирует направить письмо министру спорта РФ Олегу Матыцину и президенту РФС Александру Дюкову с предложением штрафовать российских футболистов за невыразительные выступления в сборной страны. Об этом журналистам РИА Новости рассказали в пресс-службе депутата Госдумы.

«В рамках парламентской деятельности депутат Султан Хамзаев выдвинул предложение о введении санкций в отношении тех футболистов, которые плохо играют в рамках сборной России. Зачастую футболистам такого уровня не хватает дополнительной мотивации», — подчеркнул собеседник агентства.

В марте 2022 года сборная России по футболу примет участие в стыковых матчах европейской квалификации к ЧМ в Катаре. Для того, чтобы стать участником планетарного первенства, команде Валерия Карпина необходимо будет выиграть две встречи.

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