Суд оштрафовал депутата Мосгордумы Митрохина на 25 тыс. рублей

Суд оштрафовал депутата Мосгордумы от фракции «Яблоко» Сергея Митрохина на 25 тыс. рублей. Парламентарию предстоит заплатить за организацию несанкционированного митинга.

Соответствующее решение принял Хамовнический суд Москвы, признав народного избранника виновным по статье о нарушении порядка проведения собраний. Подробности сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Митрохина Сергей Тельнов.

Напомним, что депутата задержали около станции метро «Спортивная» после встречи с избирателями на тему реформы маршрутов общественного транспорта. В результате Митрохину вменили совершение административного правонарушения по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания или митинга»).